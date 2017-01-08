На рынке в Багдаде прогремел взрыв, есть жертвы (фото)

Сегодня на овощном рынке в шиитском районе взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате взрыва погибли 12 человек, еще 50 человек получили ранения.

Отмечается, что один из правоохранителей заметил террориста-самоубийцу и открыл огонь, однако не смог помешать тому взорвать автомобиль.

Пока что ответственность за теракт никто на себя не взял, однако он имеет признаки нападений, которые в последние дни организовывали в Багдаде и других городах Ирака террористы из группировки «Исламское государство».

Как сообщалось ранее, 5 января начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Багдаде еще на одном рынке.

фото: twitter/BaxtiyarGoran