На рынке в Багдаде прогремел взрыв, есть жертвы (фото)

Сегодня на овощном рынке в шиитском районе взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате взрыва погибли 12 человек, еще 50 человек получили ранения.
Отмечается, что один из правоохранителей заметил террориста-самоубийцу и открыл огонь, однако не смог помешать тому взорвать автомобиль.
Пока что ответственность за теракт никто на себя не взял, однако он имеет признаки нападений, которые в последние дни организовывали в Багдаде и других городах Ирака террористы из группировки «Исламское государство».
Как сообщалось ранее, 5 января начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Багдаде еще на одном рынке.
фото: twitter/BaxtiyarGoran
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Источник: «Reuters»,
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