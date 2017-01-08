Франция усилит защиту от кибератак

Франция уязвима для кибератак поэтому Минбороны страны увеличит свои ресурсы по защите от них. Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан.

Он отметил, что есть реальная угроза кибератак на объекты гражданской инфраструктуры, таких как водоснабжение, электричество, телекоммуникации и транспорт. Кроме того, существует опасность кибератак, направленных против французской демократии и СМИ.

Также он сообщил, что Франция не имеет иммунитета к таким атакам и Минобороны страны должно приложить максимум усилий чтобы обезопасить себя.