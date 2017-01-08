Франция усилит защиту от кибератак

Франция уязвима для кибератак поэтому Минбороны страны увеличит свои ресурсы по защите от них. Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан.
Он отметил, что есть реальная угроза кибератак на объекты гражданской инфраструктуры, таких как водоснабжение, электричество, телекоммуникации и транспорт. Кроме того, существует опасность кибератак, направленных против французской демократии и СМИ.
Также он сообщил, что Франция не имеет иммунитета к таким атакам и Минобороны страны должно приложить максимум усилий чтобы обезопасить себя.
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Источник: «Reuters»,
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