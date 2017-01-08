На 92-м году скончался экс-президент Португалии Мариу Суареш

На 92-м году жизни скончался основатель Социалистической партии Португалии и отец современной португальской демократии бывший президент Мариу Суареш.

Он умер в лиссабонской больнице, куда его доставили в прошлом месяце.

Его политическая сила принимала сыграла важную роль в развитии государства после «революции гвоздик», положившей конец режиму военной диктатуры.

Кроме того, Суареш дважды занимал возглавлял правительство (в 1976-1978, а затем в 1983-1985 годах).

Напомним, в 1986 году он стал 17 президентом Португалии, оставаясь на своем посту до 1996 года. Также отмечалось , что с 1999 по 2004 годы - был депутатом Европарламента. Напомним, в январе прошлого года правоцентрист Марсело Ребелу ди Соуза избран новым президентом Португалии.