Во Франции на «дороге смерти» произошло масштабное ДТП, десятки раненых (фото)

Во французском департаменте Сена и Луара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате аварии погибли 4 человека, 27 пассажиров получили ранения.

Авария произошла около 4.30 утра. Автобус на 40 мест перевозил граждан Португалии в Швейцарию.

Сообщается, что авария произошла на опасном участке дороги, которую называют «дорогой смерти». Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Причиной аварии предположительно стали погодные условия.

В результате аварии погибли четыре человека, 27 получили ранения. Состояние троих раненых крайне тяжелое.