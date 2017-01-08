Во Франции на «дороге смерти» произошло масштабное ДТП, десятки раненых (фото)

Во французском департаменте Сена и Луара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате аварии погибли 4 человека, 27 пассажиров получили ранения.
Авария произошла около 4.30 утра. Автобус на 40 мест перевозил граждан Португалии в Швейцарию.
Сообщается, что авария произошла на опасном участке дороги, которую называют «дорогой смерти». Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Причиной аварии предположительно стали погодные условия.
В результате аварии погибли четыре человека, 27 получили ранения. Состояние троих раненых крайне тяжелое.
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Источник: Le Figaro
Теги: ДТП автобус, Франция
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