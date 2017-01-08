Папа Римский отказался от бронированного папамобиля

Папа Римский Франциск не будет пересаживаться в бронированный автомобиль во время зарубежных поездок. Об этом понтифик рассказал в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие».

Он отметил, что несмотря на риски и грозящую ему опасность, он хочет быть ближе к людям. «Возможно, это безрассудно, но должен отметить, что я совершенно не беспокоюсь за себя. Но я всегда переживаю за безопасность тех, кто путешествует со мной, и за людей, которых я встречаю в разных странах. Но Господь всегда с нами», - сказал Папа Римский.

Также он сказал, что понимает необходимость в повышенных мерах безопасности, но «епископ — это пастырь, отец, и между ним и людьми не должно быть преград».

Напомним, написанная Торниелли книга «Путешествие» рассказывает о 17 визитах Папы Римского в более чем 25 стран с 2013 года. В 2017-м понтифик планирует поездки в Португалию, Индию и Бангладеш.