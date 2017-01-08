Керри раскритиковал Трампа за посты в Twitter

Электронная страничка в Twitter избранного президента Дональда Трампа не особо хороший способ коммуникации по международным политическим вопросам. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

«Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем», - сказал Керри, отвечая на вопрос ведущего по поводу твитов Трампа по таким международным темам, как Россия и Тайвань.

Также он сказал, что власти США изберут другой тип коммуникации. «Однако это зависит от новой администрации», - сказал он.