Керри раскритиковал Трампа за посты в Twitter

Электронная страничка в Twitter избранного президента Дональда Трампа не особо хороший способ коммуникации по международным политическим вопросам. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.
«Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем», - сказал Керри, отвечая на вопрос ведущего по поводу твитов Трампа по таким международным темам, как Россия и Тайвань.
Также он сказал, что власти США изберут другой тип коммуникации. «Однако это зависит от новой администрации», - сказал он.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: ABC News
Последние новости
|
18:52
|
18:37
|
18:11
|
18:06
Отобранный у России этап Кубка мира по биатлону пройдет в Финляндии
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0