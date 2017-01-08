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США и Южная Корея создадут спецотряд для убийства Ким Чен Ына

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США и Южная Корея создадут спецотряд для убийства Ким Чен Ына

Вооруженные силы Южной Кореи и американский спецназ намерены сформировать специальное подразделение, задачей которого будет убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына при начале боевых действий на полуострове. Об этом сообщили источники в армии.

Бригаду численностью от одной до двух тысяч человек создадут в 2017 году по образу американского спецназа, однако будет адаптирован к «условиям на полуострове». Американские военные и инструкторы будут подчиняться южнокорейскому командованию. 

Среди задач отряда - ликвидация высшего военного командования Северной Кореи в случае вооруженного конфликта, а также политического руководства КНДР, включая лидера коммунистического государства Ким Чен Ына.

Отмечается, что возможные сценарии развития событий на Корейском полуострове отработают на совместных учениях. В этом году Вашингтон и Сеул договорились увеличить число учебных маневров. 

Также сообщается, что в КНДР каждый раз при проведении подобных маневров говорят об их враждебной направленности и указывают на необходимость усилить оборонный потенциал. В новогоднем обращении Ким Чен Ын анонсировал скорые испытания межконтинентальной баллистической ракеты. 

Кроме того, источник сообщил, что руководству КНДР поставлена цель разработать МБР к концу 2017 года. 

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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Источник: Yonhap

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