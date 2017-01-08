В Иерусалиме мужчина на грузовике наехал на пешеходов, есть погибшие, водитель застрелен (фото)

Сегодня в Иерусалиме в районе Армон а-Нацив неизвестный за рулем грузовика совершил наезд на пешеходов, погибли не менее 3 человека, 15 пострадали. Водитель грузовика застрелен.

Целью водителя грузовика была группа солдат, только что вышедших из автобуса.

Представитель полиции в эфире местной радиостанции назвала случившееся террористической атакой.