В Иерусалиме мужчина на грузовике наехал на пешеходов, есть погибшие, водитель застрелен (фото)
08/01/2017 14:31
Сегодня в Иерусалиме в районе Армон а-Нацив неизвестный за рулем грузовика совершил наезд на пешеходов, погибли не менее 3 человека, 15 пострадали. Водитель грузовика застрелен.
Целью водителя грузовика была группа солдат, только что вышедших из автобуса.
Представитель полиции в эфире местной радиостанции назвала случившееся террористической атакой.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Reuters»,
Последние новости
|
14:46
|
14:31
В Иерусалиме мужчина на грузовике наехал на пешеходов, есть погибшие, водитель застрелен (фото)
|
14:02
Фокусник Девид Блейн во время выступления прострелил себе рот (видео)
|
13:50
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0