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Крым начал получать газ из Кубани

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Россия начала поставки газа в Крым

Из Краснодарского края в оккупированный Крым началась поставка газа по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ. Об этом сообщил член комитета по энергетике Госдумы Михаил Шеремет.

«Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части РФ. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы», - сказал Шеремет.

Он отметил, что введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.

«В системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление полуострова», - сказал он.

Напомним, 23 декабря 2016 года Россия подключила оккупированный полуостров Крым к материковой части единой газотранспортной системы страны.

Как сообщали «Комментарии», газопровод Кубань - Крым протяженностью 400 км соединит материковую часть РФ с Крымским полуостровом. В полную эксплуатацию газопровод планируется ввести к сентябрю 2017 г. Его пропускная мощность составит 2,2 млрд куб. м газа с возможностью увеличения до 4,4 млрд куб. м. 

Собственные потребности Крыма в газе оцениваются в 2 млрд куб. м. Газопровод также позволит обеспечить топливом электростанции в Симферополе и Севастополе, которые будут запущены в эксплуатацию к 2018 г.

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Источник: «РИА Новости»,

Теги: Крым, газ

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