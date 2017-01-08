Тереза Мэй вскоре раскроет подробности Brexit

В ближайшие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит недели некие подробности относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

«Я представлю некоторые подробности в ближайшие недели. Мы больше не будем членом ЕС. Вопрос в том, какими должны быть отношения Великобритании с ЕС после выхода? Сможем ли мы осуществлять контроль наших границ, контролировать наше законодательство - это то, за что люди проголосовали 23 июня?», - сказала она.

Также она отметила, что необходимость достижения «наилучшего из возможных (торгового) соглашения» с ЕС для того, чтобы британские компании могли вести торговлю с европейскими и наоборот. «Я думаю, что наилучшее из возможных соглашений для Великобритании будет иметь такую же пользу и для ЕС. Мы покидаем ЕС, но не мы уходим из Европы. Мы хотим сохранить хорошие отношения с другими членами Евросоюза», - добавила она.