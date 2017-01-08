Обнародовано видео с места теракта в Иерусалиме

В сети появилось видео с места террористической атаки в Иерусалим (Израиле)
Сегодня водитель грузовика, который наехал на людей, проживал в восточной части города. Этим объясняются местные номера на машине и наличие у террориста израильских прав.
Как сообщали «Комментарии», в центре Иерусалима (Израиль), неподалеку от стен Старого города грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару военнослужащих, ранив по меньшей мере 15 человек.
Полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако на данный момент неизвестно, убит он или нет.
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