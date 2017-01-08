В Багдаде произошел второй за день теракт

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке в восточной части иракской столицы районе Баладият
Семь человек погибли, свыше 10 получили ранения.
Как сообщали «Комментарии», сегодня 12 человек погибли, 50 получили ранения в результате взрыва в восточной части Багдада на овощном базаре в районе, населенном преимущественно шиитами. Тогда ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».
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Источник: «Reuters»,
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