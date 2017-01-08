В Эстонии пройдут международные военные учения

В Эстонии в мае пройдут военные учения «Весенний шторм», сообщает главный штаб Сил обороны страны Эстонии.
В течение трех недель учения будут проведены в северо-восточной Эстонии, в них примут участие более 6 тыс. военнослужащих как из Эстонии, так и из зарубежных стран.
В феврале более 900 военнослужащих Первой пехотной бригады совместно с подразделениями Второй пехотной бригады и Кайтселийта, а также ротой контингента США в Эстонии примут участие в зимних учениях на Центральном полигоне.
Кроме того, в феврале в Тапа состоятся штабные учения датской дивизии Red Knight, в которых, в дополнение к штабу Второй пехотной бригады, примут участие также штабы бригад Сил обороны Латвии, Литвы и Дании.
В апреле более двухсот эстонских артиллеристов примут участие в международных учениях Summer Shield на территории Латвии, в июне более четырехсот эстонских военнослужащих примут участие в совместных учениях Балтийских стран, Польши и США Saber Strike 17.
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