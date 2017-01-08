Стало известно имя иерусалимского террориста

Мужчина совершивший наезд на грузовике на толпу людей в Иерусалиме, оказался бывшим заключенным по имени Фади аль-Канабир.

Он проживал на востоке Иерусалима в районе Джебель Мукабер - соседнем с Восточным Талпиотом (Армон а-Нацив), где был совершен теракт сообщает Ynetnews.

Сейчас ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все говорит о том, что Фади аль-Канабир являлся сторонником «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

Как сообщали «Комментарии», 8 января в центре Иерусалима (Израиль), неподалеку от стен Старого города грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару военнослужащих, ранив по меньшей мере 15 человек.

Полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако на данный момент неизвестно, убит он или нет.

Позде было обнародовано видео с места теракта в Иерусалиме.

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