Грецию накрыли «сибирские» морозы

Из Сибири в Грецию антициклон «Ариадна» принес сильные снегопады и морозы.
За два дня снегопады прошли почти на всей территории Греции, не затронув лишь часть столичного региона Аттика. В северных регионах страны стоят 20-градусные морозы.
Из-за циклона страна оказалась в глубокой заморозке, небывалые холода и снегопады стали основной темой новостей.
В Афинах днем столбики термометров находятся на нулевой отметке. Из-за мороза метро не закрывают ночью, чтобы в нем могли переночевать бездомные. Часть дорог в стране перекрыта, так как движение по ним небезопасно.
Как сообщали «Комментарии», 8 января из-за перемещения в Украину активного циклона с Черного моря сегодня на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см.
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Источник: «РИА Новости»,
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