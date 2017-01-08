Грецию накрыли «сибирские» морозы

Из Сибири в Грецию антициклон «Ариадна» принес сильные снегопады и морозы.

За два дня снегопады прошли почти на всей территории Греции, не затронув лишь часть столичного региона Аттика. В северных регионах страны стоят 20-градусные морозы.

Из-за циклона страна оказалась в глубокой заморозке, небывалые холода и снегопады стали основной темой новостей.

В Афинах днем столбики термометров находятся на нулевой отметке. Из-за мороза метро не закрывают ночью, чтобы в нем могли переночевать бездомные. Часть дорог в стране перекрыта, так как движение по ним небезопасно.

Как сообщали «Комментарии», 8 января из-за перемещения в Украину активного циклона с Черного моря сегодня на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см.