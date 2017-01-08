Во Франции появился новый кандидат на президентское кресло

Экс-банкир и основатель движения «Любить Францию» Оливье Режи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции

52-летний Режи смог заполучить 597 подписей французских мэров и прочих выборных чиновников, еще 150 выразили намерение поддержать его. Всего необходимо не менее 500 подписей. Режи заявляет, что намерен к концу своей предвыборной кампании заручиться поддержкой тысячи чиновников, сообщает радиостанция France Info.

До 2003 года бывший банкир работал в банке, после чего стал «простым муниципальным советником» во французском департаменте Валь-д´Уаз. Он является основателем движения «Любить Францию», которое призывает бороться с фатализмом, популизмом и экстремизмом. Кроме того он выступает за создание правительства национального единства для противостояния опасности, которую, на его взгляд, представляет партия «Национальный Фронт», которую возглавляет другой кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Как сообщали «Комментарии», выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опроса Harris Interactive, опубликованного в конце ноября, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен — 67% к 33%.