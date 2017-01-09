Нетаньяху: «Водитель грузовика был сторонником ИГИЛ»

Премьер-министр Израиля не исключил связь между этим терактом и трагедиями в Германии и Франции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что управлявший врезавшимся в группу солдат грузовиком палестинец был сторонником экстремистский группировки «Исламское государство». Об этом пишет ВВС.
Напомним, полиция Израиля подтвердила гибель четырех человек в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, когда грузовик въехал в группу военнослужащих. Еще 15 человек получили ранения. Водитель грузовика-убийцы был ликвидирован на месте.
Нетаньяху назвал весьма вероятной связь между этим нападением в Иерусалиме и недавними нападениями в Германии и Франции
Ранее «Комментарии» писали о том, что стало известно имя иерусалимского террориста.
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