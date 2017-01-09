США грозит сбивать запущенные Северной Кореей ракеты

Глава оборонного ведомства США заявил, что американская система противоракетной обороны опережает севернокорейскую и готова противостоять

США считает ядерный потенциал Северной Кореи серьезной угрозой. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC, пишет «112 Украина».

«Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы стараемся быть впереди них с нашей системой противоракетной обороны, обновлять ее, и мы уверены, что сможем защитить себя», – сказал Эштон Картер.

Глава американского оборонного ведомства акцентировал внимание на том, что США готовы сбивать запущенные Пхеньяном ракеты в случае, если они будут направлены к их территории или территории их союзников, даже если речь идет об испытательном пуске.

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил, что страна скоро будет готова к пуску первой межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам, Северная Корея – мощное ядерное государство.

Ранее «Комментарии" писали о том, что США и Южная Корея создадут спецотряд для убийства Ким Чен Ына.