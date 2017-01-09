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Мир

США грозит сбивать запущенные Северной Кореей ракеты

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Глава Пентагона считает ядерный потенциал КНДР серьезной угрозой

Глава оборонного ведомства США заявил, что американская система противоракетной обороны опережает севернокорейскую и готова противостоять

 США считает ядерный потенциал Северной  Кореи  серьезной угрозой. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC, пишет «112 Украина».

«Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы стараемся быть впереди них с нашей системой противоракетной обороны, обновлять ее, и мы уверены, что сможем защитить себя», – сказал Эштон Картер.

Глава американского оборонного ведомства  акцентировал внимание на том, что США  готовы сбивать запущенные Пхеньяном ракеты в случае, если они будут направлены к их территории или территории их союзников, даже если речь идет об испытательном пуске.

Напомним,  глава КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил, что страна скоро будет готова к пуску первой межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам,  Северная Корея – мощное  ядерное  государство.

Ранее «Комментарии" писали о том, что США и Южная Корея создадут спецотряд для убийства Ким Чен Ына.

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Теги: США, КНДР, ракеты

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