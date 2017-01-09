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Мир

Сын экс-президента Польши найден мертвым

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Пшемыслав был третьим ребенком в семье экс-президента Валенсы

Тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы в его собственной квартире нашел родственник

В Гданьске в собственной квартире нашли мертвым  43-летнего сына бывшего  президента Польши Леха Валенсы. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

 Сообщается, что тело Пшемыслава Валенсы нашел один из членов его семьи. По предварительным данным, на теле умершего не обнаружены следы насильственной смерти. 

Извес тно, что в семье экс-президента Валенсы восемь детей.  Пшемыслав был третьим ребенком. В молодости его  не раз задерживали  за вождение авто в нетрезвом виде. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Казахстане нашли мертвым российского дипломата.

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Теги: сын, Валенса

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