Опубликовано фото иерусалимского террориста

В СМИ появилась информация об аресте отца застреленного водителя грузовика-убийцы
Полиция Израиля установила, что вчерашний теракт в Иерусалиме совершил 28-летний житель арабского поселка Джабель Мукабер в восточном пригороде Иерусалима Фади аль-Канбар. Об этом сообщает издание Stmegi. В СМИ появились его фото и информация об аресте его отца.
Напомним, 8 января в Иерусалиме на популярной у туристов набережной грузовик на полном ходу въехал в группу израильских военнослужащих. Погибли четыре человека, 15 – получили травмы. Водитель грузовика был ликвидирован.
Известно, что Фади аль-Канбар ранее отбывал срок в израильской тюрьме по статье о терроризме.
Ранее «Комментарии" писали о том, что обнародовано видео с места теракта в Иерусалиме.
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