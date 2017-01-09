Опубликовано фото иерусалимского террориста

В СМИ появилась информация об аресте отца застреленного водителя грузовика-убийцы

Полиция Израиля установила, что вчерашний теракт в Иерусалиме совершил 28-летний житель арабского поселка Джабель Мукабер в восточном пригороде Иерусалима Фади аль-Канбар. Об этом сообщает издание Stmegi. В СМИ появились его фото и информация об аресте его отца.

Напомним, 8 января в Иерусалиме на популярной у туристов набережной грузовик на полном ходу въехал в группу израильских военнослужащих. Погибли четыре человека, 15 – получили травмы. Водитель грузовика был ликвидирован.

Известно, что Фади аль-Канбар ранее отбывал срок в израильской тюрьме по статье о терроризме.

Ранее «Комментарии" писали о том, что обнародовано видео с места теракта в Иерусалиме.