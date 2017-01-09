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Мир

Опубликовано фото иерусалимского террориста

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Ранее 28-летний Фади аль-Канбар отбывал срок за терроризм

В СМИ появилась информация об аресте отца застреленного водителя грузовика-убийцы

Полиция Израиля установила, что вчерашний теракт в Иерусалиме совершил 28-летний житель арабского поселка Джабель Мукабер в восточном пригороде Иерусалима Фади аль-Канбар. Об этом сообщает издание Stmegi. В СМИ появились его фото и информация об аресте его отца.

Напомним, 8 января в Иерусалиме на популярной у туристов набережной  грузовик на полном ходу въехал в группу израильских  военнослужащих. Погибли четыре человека, 15 – получили травмы.  Водитель грузовика был ликвидирован. 

Известно, что  Фади аль-Канбар ранее отбывал срок в израильской тюрьме по статье о терроризме. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что обнародовано видео с места теракта в Иерусалиме.

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Теги: Иерусалим, грузовик

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