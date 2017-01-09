Названы обладатели престижной кинопремии «Золотой Глобус»

Триумфатором конкурса стал мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд» - он получил семь наград
Триумфатором престижной кинопремии «Золотой Глобус», церемония награждения которой проходила в США, стал мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд» (выходит в украинский прокат 12 января). Об этом пишет издание «Страна».
Фильм получил сразу семь наград - во всех номинациях, в которых он выдвигался. Известны и другие результаты конкурса:
Лучшая комедия или мюзикл – «Ла-Ла Лэнд» (история о приключениях влюбленных музыканта и актрисы в Лос-Анджелесе).
Лучший драматический фильм –«Лунный свет» (о жизни южноафриканского эмигранта в Майами).
Лучший актер в драматическом фильме - Кейси Аффлек (фильм «Манчестер у моря»).
Лучший актер в комедии или мюзикле - Райан Гослинг (фильм «Ла-Ла Ленд»).
Лучшая актриса в драматическом фильме - Изабель Юппер (фильм «Она»).
Лучшая актриса в комедии или мюзикле - Эмма Стоун (фильм «Ла-Ла Ленд»).
Лучший актер второго плана - Аарон Тейлор-Джонсон (фильм «Под покровом ночи»).
Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис (фильм «Ограды»).
Лучший режиссер - Дэмьен Шазелл (фильм «Ла-Ла Ленд»).
Лучший сценарий - фильм «Ла-Ла Лэнд».
Лучший зарубежный фильм – «Она».
Лучший анимационный фильм – «Зверополис».
Лучшая музыка -фильм «Ла-Ла Лэнд».
Лучшая песня - фильм «Ла-Ла Лэнд».
Лучший драматический сериал – «Корона».
Лучший комедийный сериал – «Атланта».
Лучший телефильм или мини-сериал – «Американская история преступлений».
Ранее "Комментарии" писали о том, что четвертый сезон «Шерлока» побил рекорд по числу зрителей в новогоднюю ночь.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Золотой глобус, кинопремия
Последние новости
|
13:56
|
13:48
|
13:42
Украинские биатлонисты провалили масс-старт на этапе Кубка мира
|
13:31
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0