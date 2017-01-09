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Названы обладатели престижной кинопремии «Золотой Глобус»

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«Ла-Ла Ленд» получил награды во всех номинациях, в каких выдвигался

Триумфатором конкурса стал мюзикл Дэмиена Шазелла  «Ла-Ла Ленд» - он получил семь наград

Триумфатором престижной кинопремии «Золотой Глобус»,  церемония награждения которой проходила в США, стал мюзикл Дэмиена Шазелла  «Ла-Ла Ленд» (выходит в украинский прокат 12 января). Об этом пишет издание «Страна».

Фильм получил сразу семь наград  - во всех номинациях, в  которых он выдвигался. Известны и другие результаты конкурса:

Лучшая комедия или мюзикл – «Ла-Ла Лэнд» (история о приключениях влюбленных музыканта и актрисы в Лос-Анджелесе).

Лучший драматический фильм –«Лунный свет» (о жизни южноафриканского эмигранта в Майами).

Лучший актер в драматическом фильме - Кейси Аффлек (фильм «Манчестер у моря»).

Лучший актер в комедии или мюзикле - Райан Гослинг (фильм «Ла-Ла Ленд»).

Лучшая актриса в драматическом фильме - Изабель Юппер (фильм «Она»).

Лучшая актриса в комедии или мюзикле - Эмма Стоун (фильм «Ла-Ла Ленд»).

Лучший актер второго плана - Аарон Тейлор-Джонсон (фильм «Под покровом ночи»).

Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис  (фильм «Ограды»).

Лучший режиссер - Дэмьен Шазелл (фильм «Ла-Ла Ленд»).

Лучший сценарий - фильм «Ла-Ла Лэнд».

Лучший зарубежный фильм – «Она».

Лучший анимационный фильм – «Зверополис».

Лучшая музыка -фильм «Ла-Ла Лэнд».

Лучшая песня - фильм «Ла-Ла Лэнд».

Лучший драматический сериал – «Корона».

Лучший комедийный сериал – «Атланта».

Лучший телефильм или мини-сериал – «Американская история преступлений».

Ранее "Комментарии" писали о том, что четвертый сезон «Шерлока» побил рекорд по числу зрителей в новогоднюю ночь.

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Теги: Золотой глобус, кинопремия

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