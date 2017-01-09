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Мир

По делу об ограблении Ким Кардашьян задержаны 16 человек

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Обидчиков Кардашьян зедержали сегодня утром

Еще в октябре грабители  украли у телезвезды украшения на 9,5 млн долларов

Во Франции по делу об ограблении американской телеведущей Ким Кардашьян Уэст задержаны по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает ВВС.

Аресты начались рано  утром  в понедельник в разных районах Парижа. Имена арестованных и обстоятельства задержания пока не известны.

Ким Кардашьян стала жертвой ограбления в  начале октября прошлого года во время ее визита в Париж. В квартиру, где находилась телезвезда  ворвалась группа  вооруженных людей в масках и похитила  украшения на примерно 9,5 млн долларов.

36-летняя Ким Кардашьян-Уэст стала известна по телешоу «Семейство Кардашьян», в котором она участвовала вместе с членами своей семьи. Она также снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в качестве модели.

Ранее«Комментарии» писали о том, что ограбленная Ким Кардашьян стала «героиней» костюма на Хэллоуин.

 

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Теги: Ким Кардашьян, ограбление

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