В Египте начиненный взрывчаткой грузовик врезался в здание полиции

Точное число жертв и пострадавших устанавливается, здание полицейского участка разрушено

На Синайском полуострове в Египте не менее восьми человек погибли после того как смертник врезался на начиненном взрывчаткой грузовике в здание полицейского участка в городе Эль-Ариш. Об этом пишет ВВС.

Как пишут местные СМИ, после первого взрыва сообщники смертника открыли по участку огонь из противотанковых гранатометов, и в результате здание было практически полностью уничтожено.

Устанавливается точное количество погибших и пострадавших. Ответственность за это нападение пока на себя никто не взял.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Иерусалиме мужчина на грузовике наехал на пешеходов, есть погибшие, водитель застрелен.