В Египте начиненный взрывчаткой грузовик врезался в здание полиции

Точное число жертв и пострадавших устанавливается, здание полицейского участка разрушено
На Синайском полуострове в Египте не менее восьми человек погибли после того как смертник врезался на начиненном взрывчаткой грузовике в здание полицейского участка в городе Эль-Ариш. Об этом пишет ВВС.
Как пишут местные СМИ, после первого взрыва сообщники смертника открыли по участку огонь из противотанковых гранатометов, и в результате здание было практически полностью уничтожено.
Устанавливается точное количество погибших и пострадавших. Ответственность за это нападение пока на себя никто не взял.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Иерусалиме мужчина на грузовике наехал на пешеходов, есть погибшие, водитель застрелен.
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