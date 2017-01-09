Задержаны 9 подозреваемых в совершении теракта в Иерусалиме

Пятеро из задержанных - родственники застреленного водителя грузовика

По подозрению в причастности к вчерашнему теракту в Иерусалиме израильская полиция задержала уже девятерых человек. Пятеро из них – родственники водителя грузовика, проживающие в квартале Джабель Мукабер в восточном Иерусалиме. Об этом пишет издание «Страна».

Напомним, 8 января грузовик на большой скорости протаранил группу израильских военных в районе Старого города в Иерусалиме. В результате теракта погибли четыре человека, 15 получили ранения. Водитель грузовика сразу после наезда был застрелен.

Ранее «Комментарии» писали о том, что израильская полиция установила личность террориста, а в сети опубликовали его фотографию.