В Стамбуле из-за снегопада сократили рабочий день

Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, движение транспорта затруднено, гололед стал причиной множества аварий
В связи с обрушившимися на Стамбул сильными снегопадами местная власть сократила рабочий день понедельника до 15:30 (14:30 по Киеву). Об этом сообщает РИА «Новости».
«В связи с метеорическим прогнозом, согласно которому ожидается дальнейшее усиление снегопада, в целях минимизации негативного влияния на дорожную ситуацию, сегодня государственные учреждения и предприятия в нашей провинции будут работать до 15.30», — написал на своей странице в Twitter губернатор Стамбула Васип Шахин .
Известно, что снегопад в Стамбуле продолжается третий день, в аэропортах города было отменено более 1400 рейсов. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Грецию накрыли «сибирские» морозы.
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