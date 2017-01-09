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В Стамбуле из-за снегопада сократили рабочий день

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В Стамбуле ожидают усиление снегопада

Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, движение транспорта затруднено, гололед стал причиной множества аварий

В связи с  обрушившимися на Стамбул сильными снегопадами  местная власть сократила рабочий день понедельника до  15:30 (14:30 по Киеву). Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с метеорическим прогнозом, согласно которому ожидается дальнейшее усиление снегопада, в целях минимизации негативного влияния на дорожную ситуацию, сегодня государственные учреждения и предприятия в нашей провинции будут работать до 15.30», — написал на своей странице в Twitter губернатор Стамбула  Васип Шахин .

Известно, что  снегопад в Стамбуле продолжается третий день, в аэропортах города было отменено более 1400 рейсов. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Грецию накрыли «сибирские» морозы.

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Теги: снегопад, Стамбул

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