В США задержали топ-менеджера Volkswagen

ФБР задержало топ-менеджера автоконцерна Volkswagen. Его подозревают в причастности к сокрытию манипуляций с выхлопными газами.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта (Oliver Schmidt) по обвинению в сговоре с целью обмана американских властей. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, менеджера Volkswagen задержали 7 января, а теперь его переводят в Детройт, где он предстанет перед судом. Шмидт руководил отделом автоконцерна по соблюдению нормативных требований в США в 2014-2015 годах. Считается, что он играл ключевую роль в сокрытии манипуляций с выхлопными газами.

Официального подтверждения сведений о задержании не последовало.