Беларусь отменила визы для 89 государств

Безвизовый режим введен для стран Европы, Азии и Америки

Указ о безвизовом порядке въезда и выезда иностранных граждан подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает издание «Страна».

«Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства», - отметили в пресс-службе главы государства.

По данным пресс-службы, в первую очередь речь идет о благоприятных в миграционном плане странах, стратегических партнерах Беларуси и государствах, в одностороннем порядке установивших безвизовый режим в отношении белорусских граждан.

«Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут», - сообщает пресс-служба и добавляет, что для въезда необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.

Через месяц после официального опубликования указ вступит в силу.

Ранее «Комментарии" писали о том, что посол Франции отвергла обвинения в задержке безвиза для Украины.