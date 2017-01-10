Авиакомпания отменила рейс из-за змеи в самолете

Рептилию обнаружили в багажном отсеке, когда самолет уже был готов к посадке пассажиров

В самолете авиакомпании Emiratesобнаружили змею и после этого рейс из столицы Омана Маскат в Дубай был отменен, сообщает The Evening Statndard.

ЧП произошло 8 января . Самолет уже подготовили к посадке, как в багажном отсеке вдруг нашли змею. Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 8 января. Самолет был уже готов к посадке пассажиров, как в грузовом отсеке обнаружили рептилию (была ли она ядовитой не сообщается). На борт для очистки и проверки воздушного судна сразу же направили уборщиков и технических специалистов.

Отмечается, что это не первый подобный случай. В минувшем ноябре в самолете компании Aeromexico метровая змея выползла из сумки в багажном отсеке и перебралась в салон, где изрядно напугала пассажиров.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Юго-Восточной Азии обнаружили десятки новых видов животных.