Прокуратура закрыла дело против пилота, направившего самолет в землю

Следствие вяснило, что в катастрофе виновен только пилот, но в связи с его смертью обвинения предъявить некому

Дело о крушении самолета авиакомпании Germanwings со 150 пассажирами на борту закрыто прокуратурой Дюссельдорфа. Напомним, авиакатастрофа произошла в марте 2015 года во французских Альпах. Все находящиеся на борту люди погибли. Об этом сообщает ВВС.

При расследовании прокуратура пришла к выводу, что единственный человек, которому можно было бы предъявить обвинение - второй пилот Андреас Любиц. По данным следствия, он закрылся в кабине пилота и умышленно направил лайнер в землю, чтобы покончить с собой.

Таким образом, дело против пилота закрыто в связи с его смертью. При этом прокуратура более года выясняла, есть ли основания привлекать к ответственности его работодателей или наблюдавших его врачей. В результате был сделан вывод, что ни врачи, ни работодатели, ни даже родственники пилота не могли знать о суицидальных наклонностях пилота, так как он их тщательно скрывал. В противном случае его бы отстранили от полетов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что пилота Любица, виновного в гибели 150 человек, хоронили тайно и на закрытом кладбище.