В Колумбии перевернулся мост, есть погибшие

Трагедия произошла, когда на мосту было порядка 30 человек

В понедельник ЧП произошло на подвесном мосту в городе Вильявисенсио колумбийского департамента Мета, в результате которого семь человек погибли и 13 получили ранения. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам главы правительства города Хилтон Александера Гутьерреса, в момент трагедии на мосту находились порядка 30 человек. Из-за перевеса конструкция перевернулась вокруг своей оси, и люди упали вниз. По другим данным, мост обрушился под весом людей.

Среди погибших — двое детей. Местные власти призвали жителей сдавать кровь для раненых, потому что в городе отмечается нехватка донорской крови.

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