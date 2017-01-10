В Афинах скончался российский консул

В греческой полиции сообщили, что смерть консула наступила по естественным причинам
В Афинах в своей квартире нашли мертвым 55-летнего российского консула Андрея Маланина. Об этом сообщает РИА «Новости». В посольстве России подтвердили факт смерти дипломата.
Известно, что консул не пришел утром на работу и не отвечал на телефонные звонки. Тогда к нему домой поехали коллеги и вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри.
Как сообщили в греческой полиции, смерть консула наступила по естественным причинам. Ведется расследование случившегося.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Турции по делу об убийстве посла России арестованы пять человек.
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Теги: Греция, консул, посольство
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