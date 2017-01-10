В Афинах скончался российский консул

В греческой полиции сообщили, что смерть консула наступила по естественным причинам

В Афинах в своей квартире нашли мертвым 55-летнего российского консула Андрея Маланина. Об этом сообщает РИА «Новости». В посольстве России подтвердили факт смерти дипломата.

Известно, что консул не пришел утром на работу и не отвечал на телефонные звонки. Тогда к нему домой поехали коллеги и вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри.

Как сообщили в греческой полиции, смерть консула наступила по естественным причинам. Ведется расследование случившегося.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Турции по делу об убийстве посла России арестованы пять человек.