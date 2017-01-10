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Мир

Стало известно, из-за чего Ту-154 рухнул в Черное море

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Эксперты исследовали все чернуе ящики разбившегося Ту-154

Эксперты назвали несколько причин - ошибку пилотов, перегруз самолета, низкую высоту

Эксперты Минобороны России  пришли к выводу, что  самолет Минобороны Ту-154, везший артистов и журналистов в Сирию,   рухнул в Черное море  из-за ошибки пилота,  низкой высоты и перегруза. К такому выводу специалисты пришли после расшифровки  всех черных ящиков авиалайнера. Об этом пишет издание  Life со ссылкой на информированные источники.

 По данным издания, к трагедии привела совокупность нескольких факторов: борт отправился в последний рейс перегруженным, кроме того второй пилот Александр Ровенский при взлете перепутал рычаги управления шасси и закрылками – таким образом  вместо шасси он убрал закрылки.

Нештатная ситуация стала неожиданностью для экипажа, поначалу пилоты расстерялись, а потом не успели исправить ошибку, хотя пытались  спасти положение  до самого конца.  Как считают специалисты, Ту-154 попросту не хватило высоты для манёвра. Самолет  на большой скорости ударился о воду хвостом, затем правым крылом и разрушился. 

 Life публикует расшифовку переговоров экипажа:

 — ... Скорость 300... (Неразборчиво.)

 — (Неразборчиво.)

 — Забрал стойки, командир.

 — (Неразборчиво.)

 — Ух, ё-моё!

 (Звучит резкий сигнал.)

 — Закрылки, с*ка, чё за х**ня!

 — Высотометр!

 — Нам... (Неразборчиво.)

 (Звучит сигнал об опасном сближении с землёй)

 — (Неразборчиво.) 

— Командир, мы падаем!

 «У «Туполева» рукоятки уборки шасси и закрылков сделаны на козырьке кабины пилотов, между ними, над лобовым стеклом. Перепутать их можно, особенно если второй пилот, сидящий справа, устал. Ещё одним фактором катастрофы Ту-154 в Сочи могло стать отсутствие у командира корабля и второго пилота достаточных знаний, как действовать в экстремальной ситуации.  Скорее всего, ни командир самолёта Роман Волков, ни второй пилот Александр Ровенский, закончившие военные училища в начале нулевых годов, не проходили специальной лётной подготовки», — рассказал источник в комиссии по расследованию катастрофы в Сочи.

 Также эксперты говорят, что  когда экипаж попытался развернуть машину, у него был хороший шанс на спасение, если бы не перегруз – багажный отсек был забит под завязку и от этого хвостовую часть самолета потянуло вниз.

Напомним, самолет Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря по пути в Сирию. Он рухнул в Черное море сразу после вылета из Сочи, где производил дозаправку.

Ранее «Комментарии" писали о том, что авиакомпания отменила рейс из-за змеи в самолете.

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Теги: крушение, Ту-154

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