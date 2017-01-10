Стало известно, из-за чего Ту-154 рухнул в Черное море

Эксперты назвали несколько причин - ошибку пилотов, перегруз самолета, низкую высоту
Эксперты Минобороны России пришли к выводу, что самолет Минобороны Ту-154, везший артистов и журналистов в Сирию, рухнул в Черное море из-за ошибки пилота, низкой высоты и перегруза. К такому выводу специалисты пришли после расшифровки всех черных ящиков авиалайнера. Об этом пишет издание Life со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, к трагедии привела совокупность нескольких факторов: борт отправился в последний рейс перегруженным, кроме того второй пилот Александр Ровенский при взлете перепутал рычаги управления шасси и закрылками – таким образом вместо шасси он убрал закрылки.
Нештатная ситуация стала неожиданностью для экипажа, поначалу пилоты расстерялись, а потом не успели исправить ошибку, хотя пытались спасти положение до самого конца. Как считают специалисты, Ту-154 попросту не хватило высоты для манёвра. Самолет на большой скорости ударился о воду хвостом, затем правым крылом и разрушился.
Life публикует расшифовку переговоров экипажа:
— ... Скорость 300... (Неразборчиво.)
— (Неразборчиво.)
— Забрал стойки, командир.
— (Неразборчиво.)
— Ух, ё-моё!
(Звучит резкий сигнал.)
— Закрылки, с*ка, чё за х**ня!
— Высотометр!
— Нам... (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй)
— (Неразборчиво.)
— Командир, мы падаем!
«У «Туполева» рукоятки уборки шасси и закрылков сделаны на козырьке кабины пилотов, между ними, над лобовым стеклом. Перепутать их можно, особенно если второй пилот, сидящий справа, устал. Ещё одним фактором катастрофы Ту-154 в Сочи могло стать отсутствие у командира корабля и второго пилота достаточных знаний, как действовать в экстремальной ситуации. Скорее всего, ни командир самолёта Роман Волков, ни второй пилот Александр Ровенский, закончившие военные училища в начале нулевых годов, не проходили специальной лётной подготовки», — рассказал источник в комиссии по расследованию катастрофы в Сочи.
Также эксперты говорят, что когда экипаж попытался развернуть машину, у него был хороший шанс на спасение, если бы не перегруз – багажный отсек был забит под завязку и от этого хвостовую часть самолета потянуло вниз.
Напомним, самолет Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря по пути в Сирию. Он рухнул в Черное море сразу после вылета из Сочи, где производил дозаправку.
Ранее «Комментарии" писали о том, что авиакомпания отменила рейс из-за змеи в самолете.
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