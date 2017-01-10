Америка внесла в «список Магнитского» пятерых влиятельных россиян

Американское правительство расширило перечень граждан России, в отношении которых действуют санкции в рамках «закона Магнитского», говорится на сайте Министерства финансов США.
Теперь в список санкций попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.
Ковтун и Луговой обвинялись правительством Великобритании в убийстве бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко.
Ранее «Комментарии» сообщали о том, что в США вступит в силу Глобальный акт о правах человека имени Магнитского, который предусматривает возможность введения санкций в отношении граждан любого государства, в том числе официальных лиц, за грубые нарушения прав человека и коррупцию.
Напомним, закон Магнитского был принят в США в 2012 году после смерти в московском СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Кроме того, Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, где предусмотрено выделить 350 млн долларов для оборонной помощи Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Также документом запрещено направлять средства на действия, которые бы означали признание суверенитета России над Крымом, если только это не касается национальной безопасности США.
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Теги: санкции, список, Магнитский
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