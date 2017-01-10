Стали известны фавориты на выборах президента Европарламента

Согласно прогнозу международной неправительственной организации VoteWatch Europe фаворитами в предвыборной гонке за место президента Европарламента стали кандидаты (группа «Социалистов и демократов») Джанни Питтелла и Антонио Таяни (Европейская народная партия).

Авторы исследования сравнили мнения каждого из 749 депутатов Европарламента с высказываниями кандидатов по вопросам, которые рассматривались в Европарламенте в течение текущего срока – свыше 4700 вопросам политики.

Отмечается, что разрыв между кандидатами будет очень небольшой. Отмечается, что Таяни выиграет выборы, если каждый депутат Европарламента примет участие и голосовать в соответствии со своей политической позицией, высказанной в парламенте в течение последних 2,5 лет.

Таяни и Пителла должны уверенно выйти во второй тур, набрав около 200 голосов каждый.

Также, по прогнозу аналитиков, во втором раунде Питтелла может получить полную поддержку левых партий (GUE-NGL, «зеленые» и S&D), а также примерно две трети членов ALDE. Но это не обеспечит ему победу.

Кроме того, Таяни может одержать победу на выборах благодаря поддержке большинства депутатов-евроскептиков (EFDD и ENF), а также некоторых скандинавских и немецких членов ALDE.

Как сообщали «Комментарии», 17 января должны состояться выборы президента Европарламента. Голосование будет тайным. В отличие от предыдущих случаев между ЕНП и S&D нет согласия, чтобы поддержать единого кандидата. Всего на должность претендуют восемь кандидатов, которые представляют все политические группы.

Ранее сообщалось о том, что действующий президент Мартин Шульц принял решение оставить свою должность в пользу карьеры в немецкой политике.