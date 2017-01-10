В сети появилось видео как дайвер отбился от акулы

Любителю подводного плавания грозила неминуемая смерть
На канале YouTube появилось видео нешуточной схватки любителя подводного плавания 35-летнего Кэрри Дэниэла с акулой-быком, которая внезапно напала на дайвера. Это произошло у побережья Северного Квинсленда в Австралии.
От неминуемой смерти мужчине удалось спастись с помощью гарпуна, который он воткнул в пасть хищницы. Известно, что опытный дайвер Кэрри Дэниэл впервые попал в подобную ситуацию под водой.
Ранее «Комментарии" писали о том, что власти Австралии придумали, как бороться с акулами-людоедами при помощи дронов.
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