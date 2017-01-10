США обвинили российских летчиков в опасных маневрах

Американские пилоты заявили о неоднократных опасных сближениях с самолетами российских ВКС в небе над Сирией. Об этом рассказал генерал-майор Чарльз Коркоран
«Редко они (пилоты российских ВКС − ред.) отвечают устно, если вообще отвечают. Редко они смещаются. Мы избегаем. Мы не знаем, что они видят, а что не видят, но не хотим, чтобы они в нас врезались», - сказал он.
Кроме того, американские пилоты обвиняют российских коллег в том, что они не знают правил безопасности при полетах, либо не могут или не хотят им следовать.
В свою очередь полковник американских ВВС Пол Берч рассказало ситуации в которой российский самолет оказался на расстоянии «нескольких сотен футов» от американского истребителя и «не знал об этом».
Также сообщается, что США опасаются, что инциденты могут добавить напряженности между Москвой и Вашингтоном в урегулировании сирийского конфликта.
В данный момент Минобороны Российской Федерации не ответило на письменные запросы о комментарии касательно данной ситуации.
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Источник: «The Wall Street Journal»,
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