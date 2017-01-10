Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Бывший правоохранитель осужден на пожизненный срок за 22 убийства, а теперь ему предъявили обвинения еще в 47 эпизодах

Уже осужденному на пожизненное заключение за убийства 22 женщин бывшему милиционеру из Анграска Михаилу Попкову предъявили обвинения еще в 47 эпизодах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Известно, что приговор суда Попкову не вступил еще в законную силу, ему предъявлены обвинения по новым эпизодам и в связи с этим экс-милиционер продолжает находиться под стражей в иркутском СИЗО.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что в общей сложности Попков дал признательные показания по 59 убийствам женщин.

Убийства, в которых бывший милиционер был признан виновным, совершались в 1994-2000 гг. В вечернее и ночное время в Ангарске пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. За период поиска подозреваемого правоохранители проверили порядка 30 тысяч человек.

Попкова удалось задержать лишь в 2012 году во Владивостоке, к тому времени он уже 14 лет не работал в милиции.

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