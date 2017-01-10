Суд на три месяца продлил арест Улюкаева

Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов, до 15 апреля. Постановление объявила судья Елена Ленская.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля», - сказал она.

Кроме того, Улюкаеву запрещены прогулки, посещение медицинских учреждений, и визиты няни к ребенку подсудимого, о чем он просил ранее.

По словам судьи, Улюкаев обвиняется в особо тяжком преступлении, наказание за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Прогулок экс-министра выступил также и следователь Роман Нестеров, который считает, что они (прогулки – ред) позволят Улюкаеву бесконтрольно встречаться с любыми лицами, в том числе, и свидетелями. Кроме того, он может покинуть пределы РФ даже без загранпаспорта.