УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Грабовского найден мертвым

0

Свидетель по делу Грабовского найден мертвым

Главного свидетеля по делу об убийстве адвоката российских ГРУшников Юрия Грабовского, нашли мертвым. Об этом сообщила адвокат Оксана Соколовская

«5 января 2017 года получила звонок со службы Розыска людей (Владимирская, 15), пригласили на опознание трупа, похожего на Сергея Федосенко», - написала Соколовская на своей странице в Facebook

По ее словам, труп имеет схожесть на 90%. 

Как сообщали «Комментарии», Соколовская представляла в суде интересы российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Напомним, адвокат Юрий Грабовский представлял в украинском суде интересы российского ГРУшника Александра Александрова, который вместе с гражданином РФ и коллегой  Евгением Ерофеевым обвинялся в незаконном пересечении границы, незаконном ношении оружия и участии в террористической организации. Подсудимым грозило пожизненное заключение. 

Утром 25 марта 2016 года стало известно, что адвокат задержанного российского спецназовца Александра Александрова Юрий Грабовский, о чьем исчезновении стало известно еще 10 марта, был найден убитым.

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что адвоката схватили в Одессе, накачали психотропными препаратами и доставили в Киев. Оттуда перевезли в окрестности г. Жашков, где застрелили и закопали.

Позже были задержаны двое подозреваемых в его убийстве, которые признали свою вину.  

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: труп

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Шевченковском суде началось подготовительное заседание по делу убийства адвоката Грабовского

В Шевченковском суде началось подготовительное заседание по делу убийства адвоката Грабовского

"> В громком деле об убийстве адвоката «нашли» еще один труп

В громком деле об убийстве адвоката «нашли» еще один труп

"> Новый поворот произошел в скандальном деле об убийстве адвоката Грабовского

Новый поворот произошел в скандальном деле об убийстве адвоката Грабовского

Загрузка...

Последние новости

15:43

В США 19 хоккеисток отравились угарным газом

15:24

Суд на три месяца продлил арест Улюкаева

15:14

Главные скандалы при госзакупках 2016 года – схемы Онищенко и тендер Широкова в «Южном»

15:06

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в новом формате

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Глава "УЗ" направил в Одессу комиссию из-за жалобы на холодный вагон со снегом

Глава "УЗ" направил в Одессу комиссию из-за жалобы на холодный вагон со снегом »

Харьков

Жуткое ДТП: "ЗИЛ" смял легковушку, два человека погибли (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткое ДТП: "ЗИЛ" смял легковушку, два человека погибли (ФОТО, ВИДЕО) »

Донбасс

Общественники хотят добиться отмены новых штампов для переселенцев

Общественники хотят добиться отмены новых штампов для переселенцев »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.