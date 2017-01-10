Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Грабовского найден мертвым

Главного свидетеля по делу об убийстве адвоката российских ГРУшников Юрия Грабовского, нашли мертвым. Об этом сообщила адвокат Оксана Соколовская

«5 января 2017 года получила звонок со службы Розыска людей (Владимирская, 15), пригласили на опознание трупа, похожего на Сергея Федосенко», - написала Соколовская на своей странице в Facebook

По ее словам, труп имеет схожесть на 90%.

Как сообщали «Комментарии», Соколовская представляла в суде интересы российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Напомним, адвокат Юрий Грабовский представлял в украинском суде интересы российского ГРУшника Александра Александрова, который вместе с гражданином РФ и коллегой Евгением Ерофеевым обвинялся в незаконном пересечении границы, незаконном ношении оружия и участии в террористической организации. Подсудимым грозило пожизненное заключение.

Утром 25 марта 2016 года стало известно, что адвокат задержанного российского спецназовца Александра Александрова Юрий Грабовский, о чьем исчезновении стало известно еще 10 марта, был найден убитым.

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что адвоката схватили в Одессе, накачали психотропными препаратами и доставили в Киев. Оттуда перевезли в окрестности г. Жашков, где застрелили и закопали.

Позже были задержаны двое подозреваемых в его убийстве, которые признали свою вину.