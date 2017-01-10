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В Иркутске губернатор подарил многодетным семьям конфеты с червями

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Многодетные семьи в России получили странные подарки

В Иркутске детям из необеспеченных семей к Новому году вручили подарки, в которых были конфеты с червями и плесенью.

 Об этом сообщил источник в региональном правительстве.

«Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными», — отметил он.

Роспотребнадзора отметил, что областное управление начал проверку по данному факту.

Такие «подарки» получили, как минимум три семьи, всего было подарено более 17 тысяч наборов. Заказчиком данных подарков выступило

В Министерстве соцзащиты региона отметили, что за качество подарков ответственность лежит на компании-поставщике.

Замглавы ведомства Татьяна Плетан отметила, что подарки поставили в соответствии с теми требованиями, которые были заявлены. «Каждый подарок не вскрывался, и такой возможности у наших специалистов нет контролировать, сразу связались с поставщиками, и поставщик заменил подарки этим гражданам», - сказала он.

Ранее «Комментарии» писали о том, что массовое отравление средством для ванн «Боярышник» началось в Иркутске 17 декабря.  По последним данным, всего от отравления этим средством умерили 76 человек.

Следствие выяснило, что все потерпевшие употребляли «Боярышник»  в качестве замены алкоголю. На его упаковке было указано, что жидкость  содержит этиловый спирт, но на самом в ней был обнаружен  смертельно опасный метанол.

В ходе расследования полиция задержала 19 человек.  Все они  обвиняются по статье о производстве, хранении или сбыте небезопасных товаров, использование которых привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

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Источник: «FlashSiberia»

Теги: Новый год, Иркутск

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