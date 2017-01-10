В Иркутске губернатор подарил многодетным семьям конфеты с червями

В Иркутске детям из необеспеченных семей к Новому году вручили подарки, в которых были конфеты с червями и плесенью.
Об этом сообщил источник в региональном правительстве.
«Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными», — отметил он.
Роспотребнадзора отметил, что областное управление начал проверку по данному факту.
Такие «подарки» получили, как минимум три семьи, всего было подарено более 17 тысяч наборов. Заказчиком данных подарков выступило
В Министерстве соцзащиты региона отметили, что за качество подарков ответственность лежит на компании-поставщике.
Замглавы ведомства Татьяна Плетан отметила, что подарки поставили в соответствии с теми требованиями, которые были заявлены. «Каждый подарок не вскрывался, и такой возможности у наших специалистов нет контролировать, сразу связались с поставщиками, и поставщик заменил подарки этим гражданам», - сказала он.
Ранее «Комментарии» писали о том, что массовое отравление средством для ванн «Боярышник» началось в Иркутске 17 декабря. По последним данным, всего от отравления этим средством умерили 76 человек.
Следствие выяснило, что все потерпевшие употребляли «Боярышник» в качестве замены алкоголю. На его упаковке было указано, что жидкость содержит этиловый спирт, но на самом в ней был обнаружен смертельно опасный метанол.
В ходе расследования полиция задержала 19 человек. Все они обвиняются по статье о производстве, хранении или сбыте небезопасных товаров, использование которых привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.
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Источник: «FlashSiberia»
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