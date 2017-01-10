В Стамбуле на участников похорон упала крыша мечети, есть жертвы

В Стамбульском районе Бакыркей на участников траурной процессии из-за скопившегося снега рухнула крыша мечети, в результате чего погибли три человека, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

Группа людей попали в похоронную молитву во дворе из 5 мечеть Kısım в районе Атакей, когда палатка крыша рухнула после того, как под давлением густой снег и яркие грозы.

Отмечается, что пострадавшие были экстренно доставлены в близлежащие больнице, пожарные и спасатели направились к сцене, где произошла трагедия, чтобы оперативно помочь вытащить тех, кто остался под завалами мечети.



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По словам свидетелей, они ранее были предупреждены о том, что может случиться обвал. Также один из свидетелей отметил, что крыша рухнула мгновенно и это создало панику среди присутствующих.

Фото: hurriyetdailynews.com