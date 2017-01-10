МИД Канады возглавит украинка

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил изменить состав правительства и вскоре назначит министром иностранных дел страны Христю Фриланд, которая имеет украинское происхождение и в данный момент занимает пост министра международной торговли этой страны.
Отмечается, что Фриланд заменит Стефана Диона, который покидает политику, чтобы занять дипломатический пост.
Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.
Карьеру Фриланд начинала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.
Потом она работала в Financial Times в Лондоне заместителем редактора, редактором британских новостей, начальником московского бюро, корреспондентом в Восточной Европе, редактором уикенд-издания и редактором FT.com.
Впоследствии она объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии.
15 сентября 2013 года Фриланд выиграла внутрипартийные праймериз и была избрана в парламент.
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Источник: «CBC News»
Теги: Канада, кадровые перестановки
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