В Китае строители случайно раскопали гробницу эпохи династии Мин

В районе Бачжоу города Бачжун (Китай) рабочие при строительстве обнаружили древнюю гробницу, которая датируется 1368–1644 н.э.

Строители наткнулись на гробницу, когда прорывали котлован под новостройку в городе Бачжун

Древняя гробница была рассчитана на двух человек и имеет два небольших помещения. Каменные стенки украшает гравировка, на боковых - выточены диаграммы с надписями. В захоронении также обнаружены гончарные изделия и посуда, однако костей и остатков гробов не было.

Отмечается, что гробницу возвели приблизительно в 1368–1644 годы в эпоху Мин. Об этом свидетельствуют характерные для того времени рисунки и найденные предметы обихода.