В Китае строители случайно раскопали гробницу эпохи династии Мин

В районе Бачжоу города Бачжун (Китай) рабочие при строительстве обнаружили древнюю гробницу, которая датируется 1368–1644 н.э.
Строители наткнулись на гробницу, когда прорывали котлован под новостройку в городе Бачжун
Древняя гробница была рассчитана на двух человек и имеет два небольших помещения. Каменные стенки украшает гравировка, на боковых - выточены диаграммы с надписями. В захоронении также обнаружены гончарные изделия и посуда, однако костей и остатков гробов не было.
Отмечается, что гробницу возвели приблизительно в 1368–1644 годы в эпоху Мин. Об этом свидетельствуют характерные для того времени рисунки и найденные предметы обихода.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «China News Service»
Последние новости
|
20:33
|
20:05
|
20:05
В харьковских гаражах отыскался автомобильный раритет - Chrysler New Yorker 1970-х годов
|
19:58
В 2016-м услугами авиакомпаний воспользовались 3,7 млрд. человек
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0