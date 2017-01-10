МИД Британии призвал США перестать демонизировать Россию

США и Великобритания должны перестать демонизировать Россию, заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.
«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять её в угол», - сказал он.
Джонсон на встрече с американскими конгрессменами и советниками Дональда Трампа выразил мнение, что Лондону и Вашингтону следует в отношениях с Россией придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности».
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Источник: «Sputnik»
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