МИД Британии призвал США перестать демонизировать Россию

США и Великобритания должны перестать демонизировать Россию, заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять её в угол», - сказал он.

Джонсон на встрече с американскими конгрессменами и советниками Дональда Трампа выразил мнение, что Лондону и Вашингтону следует в отношениях с Россией придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности».