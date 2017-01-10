В США владелец оружейного магазина пристрелил вооруженного грабителя. Видео

Владелец оружейного магазина пристрелил вооруженного грабителя

В городе Мэйблтон, штат Джорджия двое вооруженных преступников в лыжных масках попытались ограбить оружейный магазин.

Увидев перед собой грабителей, владелец магазина без раздумий выхватил свой пистолет и открыл огонь.

Один из них тут же скончался, а второму удалось сбежать на автомобиле. В магазине на тот момент находился еще один сотрудник и несколько посетителей, и, по словам владельца, у него не было иного выхода.

Это подтверждается записью с камеры видеонаблюдения.

«Как людям вообще приходит в голову идея ограбить оружейный магазин?», – задается вопросом один из посетителей магазина.

«Он просто пытается заработать себе на жизнь. А они пришли и решили ограбить его, забрав выручку и оружие», – с сочувствием рассказывает друг владельца магазина.

Как можно было догадаться, обвинения вооруженному гражданину предъявляться не будут.