В США владелец оружейного магазина пристрелил вооруженного грабителя. Видео

Владелец оружейного магазина пристрелил вооруженного грабителя
В городе Мэйблтон, штат Джорджия двое вооруженных преступников в лыжных масках попытались ограбить оружейный магазин.
Увидев перед собой грабителей, владелец магазина без раздумий выхватил свой пистолет и открыл огонь.
Один из них тут же скончался, а второму удалось сбежать на автомобиле. В магазине на тот момент находился еще один сотрудник и несколько посетителей, и, по словам владельца, у него не было иного выхода.
Это подтверждается записью с камеры видеонаблюдения.
«Как людям вообще приходит в голову идея ограбить оружейный магазин?», – задается вопросом один из посетителей магазина.
«Он просто пытается заработать себе на жизнь. А они пришли и решили ограбить его, забрав выручку и оружие», – с сочувствием рассказывает друг владельца магазина.
Как можно было догадаться, обвинения вооруженному гражданину предъявляться не будут.
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Теги: ограбление
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