Латвия, Литва и Эстония покинули Восточную Европу

ООН официально причислила страны Балтии к Северной Европе

Организация Объединенных Наций официально изменила статус Эстонии, Латвии и Литвы с государств Восточной Европы на страны Северной Европы

«ООН официально меняет статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим», – сообщал депутата Европарламента Артиса Пабрикса.

Теперь Эстония, Латвия и Литва на сайте ООН находятся в списке стран Северной Европы. Помимо них к этой категории международная организация относит Аландские острова, Нормандские острова, Данию, Фарерские острова, Финляндию, остров Гернси, Исландию, Ирландию, остров Мэн, остров Джерси, Норвегию, остров Сарк, Шпицберген и остров Ян-Майен, Швецию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

По классификации ООН к странам Восточной Европы относятся Украина, Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия и Словакия.

В то же время изменения коснулись и других европейских регионов, сообщает портал ЛIГА.net. К группе Южной Европы теперь относятся Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения.