Турция откажется от Google и Gmail

На смену им придут национальные интернет-продукты

Министр связи Турции Ахмет Арслан заявил, что в Турции создан местный поисковик и почтовый сервис, совместимый с национальной культурой и ценностями, сообщает Корреспондент.net.

Как передает Тurkishminute, эти ресурсы вскоре заменят Google и Gmail. По мнению Арслана, Турция должна хранить пользовательские данные в пределах страны и гарантировать, что связь может быть полностью проанализирована на внутреннем рынке.

Чиновник добавил, что это решение принято после недавних дебатов по поводу надежности американского провайдера услуг электронной почты Gmail, в связи с «утечкой» личных электронных писем президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Имена новых сервисов пока не сообщаются.

Фото: Murad Sezer/Reuters