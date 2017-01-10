Турция откажется от Google и Gmail

На смену им придут национальные интернет-продукты
Министр связи Турции Ахмет Арслан заявил, что в Турции создан местный поисковик и почтовый сервис, совместимый с национальной культурой и ценностями, сообщает Корреспондент.net.
Как передает Тurkishminute, эти ресурсы вскоре заменят Google и Gmail. По мнению Арслана, Турция должна хранить пользовательские данные в пределах страны и гарантировать, что связь может быть полностью проанализирована на внутреннем рынке.
Чиновник добавил, что это решение принято после недавних дебатов по поводу надежности американского провайдера услуг электронной почты Gmail, в связи с «утечкой» личных электронных писем президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Имена новых сервисов пока не сообщаются.
Фото: Murad Sezer/Reuters
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
20:33
|
20:05
|
20:05
В харьковских гаражах отыскался автомобильный раритет - Chrysler New Yorker 1970-х годов
|
19:58
В 2016-м услугами авиакомпаний воспользовались 3,7 млрд. человек
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0