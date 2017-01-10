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Большинство мигрантов хотят стать «новыми немцами»

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Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис

ФРГ за год приняла больше заявок на предоставление убежища, чем другие страны ЕС

Власти Германии получили примерно две трети запросов на предоставление убежища от общего количества заявок, поступивших в страны Европейского союза в первых трех кварталах 2016 года, сообщает издание Welt.

По данным европейского статистического агентства Eurostat, в первые девять месяцев прошлого года 988 тыс. человек официально запросили убежища в 28 странах ЕС. При этом, как сообщает федеральное министерство внутренних дел Германии, 658 тыс. заявок пришлось на ФРГ.

На втором месте по числу полученных заявок на предоставление статуса беженца находится Италия – 85 тыс. человек официально запросили там убежища в первых трех кварталах 2016 года. За ней следует Франция, власти которой получили 62 тыс. прошений от мигрантов.

Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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Теги: ЕС, убежище, Германия, мигранты

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