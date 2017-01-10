Северная Корея меняет имидж (фото, видео)

Ким Чен Ын намерен привлечь в страну иностранных туристов

Страна, которую вряд ли кто отважится посетить в поисках любовных утех (или услуг), выпустила календарь, темой которого стали бортпроводницы национальных авиалиний. На фотографиях красавицы позируют в короткой, облегающей одежде – факт, тем более удивительный и примечательный, если учесть, что темой выпущенных в прошлые годы рекламных продуктов всегда становились пейзажи – живописные и одновременно «постные», как часто называют эти картинки те, кто их видел, сообщает Турпром.

Впрочем, в этом году руководитель государства Ким Чен Ын, которого всерьез волнует судьба национальной туриндустрии, произвел кардинальные изменения и в этой сфере. В итоге свет увидел календарь с фотографиями очаровательных бортпроводниц авиакомпании Koryo.

Ведущий государственный перевозчик нарядил своих сотрудниц в новую форму: облегающие юбочки и высокие каблуки. Не исключено, что добро на смену имиджа дал сам Ким, которого часто упрекают в деспотизме. Большинство страниц календаря – это фотографии красавиц в разных позах. Из 12 месяцев 9 отдано именно им. Самым пикантным оказалась августовская девушка: стюардесса в недвусмысленной позе разливает знаменитое местное пиво «Тэдонган».

Удалась и обложка: на ней стюардессы, каждая с чемоданом, вышагивают в компании двух пилотов. Ниже – поздравления с Новым годом, в том числе на английском языке. В календаре представлены все государственные праздники (71) – еще один элемент, направленный, по замыслу Пхеньяна, на развитие въездного туризма.

Примечательно, что календарь увидел свет после введения международных санкций против Северной Кореи в ответ на ядерную программу и испытания вооружений. Санкции больно ударили по экономике и заставили руководство обратиться за помощью к туристам. Первым шагом на этом пути стало открытие отеля Ryugyong – на то, чтобы принять это решение, властям потребовалось три десятилетия.

Фото: deadbees.net