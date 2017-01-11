В Швейцарии девочек-мусульманок отправили на уроки плавания с мальчиками

Европейский суд по правам человека посчитал, что власти страны имеют право требовать обязательного выполнения школьной программы для успешной интеграции детей в швейцарское общество

Решение властей Швейцарии отправлять девочек-мусульманок на уроки плавания вместе с мальчиками не нарушает религиозные права школьниц – к такому выводупришел Европейский суд по правам человека. Об этом пишет ВВС.

В суд поступила жалоба от двух граждан Швейцарии турецкого происхождения, которые отказались посылать дочерей на обязательные школьные уроки плавания, где занимаются и мальчики.

Однако суд, рассмотрев жалобу, посчитал, что власти страны имеют право требовать обязательного выполнения школьной программы для успешной интеграции детей в швейцарское общество.

В решении суда говорится, что швейцарские власти действовали в рамках закона, направленного на защиту учеников иностранного происхождения от общественной изоляции.

При этом власти Швейцарии заявляют, что от таких уроков плавания можно отказаться по религиозным соображениям, но только в случае, если девочки уже достигли возраста полового созревания, чего в этом случае не было.

Ранее "Комментарии" писали о том, что премьер-министром Румынии может стать мусульманка.